غوارديولا يؤكد وجود مفاوضات بين مانشستر سيتي وبرشلونة بشأن فيران توريس من قبل beIN SPORTS December 23, 2021 20:40 0:44 دقيقة أكد جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن هناك مفاوضات بخصوص انتقال فيران توريس إلى نادي برشلونة مُشيرا إلى أن الإتفاق النهائي بين الطرفين لم يتم بعد. مقابلات تقارير إخبارية ميركاتو مانشستر سيتي فيران توريس جوزيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة بيشكتاش يتجاوز عقبة غوزتيبه بنجاح 2:00 دقيقة بينيتيز مستاء من قرار رابطة "البريميرليغ" 2:46 دقيقة "دا روزا" يعلن تشكيلة موريتانيا لكأس أمم إفريقيا 0:44 دقيقة غوارديولا يؤكد وجود مفاوضات مع برشلونة بشأن توريس 0:55 دقيقة كونتي ينتقد "نظام" بطولة كأس الرابطة الإنكليزية 2:19 دقيقة الصحافة الإسبانية تشيد بتألق نجم ريال "بنزيمة" 3:57 دقيقة "الشعار" يدوّن اسمه ضمن كبار الملاكمين في العالم 0:35 دقيقة ويلفريد زاها يعود إلى تشكيلة كوت ديفوار 0:46 دقيقة المحكمة العليا الإسبانية تبرئ بيكيه 1:11 دقيقة بلجيكا والمغرب والجزائر وقطر الأبرز في تصنيف فيفا