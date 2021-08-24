أعلن نادي ليفربول توقيع الظهير أندرو روبرتسون عقدا طويل الأمد مع الفريق.

وبموجب العقد الجديد سيستمرّ اللاعب الاسكتلندي مع الريدز حتى العام 2026 بعد أن كان قد انضمّ إلى ليفربول قادما من هال سيتي في عام 2017.

ويعتبر روبرتسون أحد المفاتيح الرئيسية في تشكيلة المدرب يورغن كلوب والتي حقّقت عددا كبيرا من الألقاب على رأسها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز.

وأصبح روبرتسون خامس لاعب يُمدّد عقده مع ليفربول مؤخرا بعد ترينت أليكسندر آرنولد وفابينيو وفيرجيل فان دايك وحارس المرمى أليسون بيكر.

وقال روبرتسون "أريد البقاء في صفوف هذا النادي أطول فترة ممكنة وأنا سعيد جدا لأجلي ولأجل عائلتي بعد تجديد عقدي".

وأضاف "تأقلمنا سريعا هنا ونعشق النادي وما يحيط به وأنا سعيد لأن المشوار سيستمر".

