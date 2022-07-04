يعود الجناح الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" إلى الدوري التركي لكرة القدم، وذلك للدفاع هذه المرة عن ألوان بطل الموسم المنصرم طرابزون سبور قادماً من أستون فيلا الإنكليزي.

وسبق لنجم الأهلي السابق أن لعب في الدوري التركي موسم 2017-2018 مع قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي الذي تخلى عنه نهائياً في الموسم التالي لصالح الفريق التركي.

وبعدما أمضى موسم 2018-2019 مع قاسم باشا الذي خاض معه بالمجمل 65 مباراة في الدوري خلال فترتيه معه، مسجلاً 22 هدفاً و25 بالمجمل في 71 مباراة ضمن جميع المسابقات، انتقل إلى أستون فيلا في صيف 2019 وبقي في صفوفه حتى منتصف الموسم المنصرم حين انضم لباشاكشهير على سبيل الإعارة (سجل 6 أهداف في 10 مباريات مع الأخير).