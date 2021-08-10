صفقة القرن: ميسي إلى باريس سان جيرمان August 11, 2021 00:22 2:14 دقيقة صفقة القرن - النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ينضم رسمياً إلى باريس سان جيرمان. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة صفقة القرن: ميسي إلى باريس سان جيرمان 2:36 دقيقة الفرحة تعم أوساط المشجعين بقدوم ميسي 0:42 دقيقة الخليفي: "فخورون بالترحيب بميسي وعائلته في باريس" 0:34 دقيقة ميسي متحمس لبدء فصل جديد من مسيرته مع سان جيرمان 2:46 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن رسمياً التعاقد مع ميسي 1:08 دقيقة ميسي يجتاز الفحص الطبي بنجاح 0:29 دقيقة نيمار يرحب بصديقه ميسي 0:51 دقيقة إصابة سيبايوس بتمزق كامل في أربطة الكاحل 0:41 دقيقة ليفربول يعلن إصابة ظهيره روبرتسون 1:00 دقيقة برشلونة يزيل صورة ميسي من ملعب كامب نو