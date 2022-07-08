شارلوروا يمدد عقد لاعبه الجزائري زرقان من قبل beIN SPORTS July 8, 2022 09:57 0:25 دقيقة أعلن نادي شارلوروا البلجيكي تمديدَ عقد الدولي الجزائري الشاب آدم زرقان حتى عامِ 2027. تقارير إخبارية ميركاتو المنتخب الجزائري آدم زرقان -آخر الفيديوهات 2:03 دقيقة يوفنتوس يدخل الميركاتو بطموحات كببيرة 0:44 دقيقة أوريغي يعبّر عن سعادته بالانضمام إلى ميلان 3:25 دقيقة مرسيليا يعود إلى التدريبات استعداداً للموسم الجديد 0:25 دقيقة شارلوروا يمدد عقد لاعبه الجزائري زرقان 0:38 دقيقة برشلونة ينتظر رد بايرن بشأن ليفاندوفسكي 5:06 دقيقة الثنائي سكوبسكي وكرافتشيك يحرز لقب الزوجي المختلط 2:56 دقيقة عاصم مرعي يطمح للتألق مع مصر في المسابقات الدولية 4:53 دقيقة الفرحة تغمر المشجعين التونسيين بعد إنجاز أنس جابر 0:47 دقيقة سوسييداد يستهل تحضيراته للموسم الجديد 0:41 دقيقة بوغاتشار بطل المرحلة السادسة من طواف فرنسا