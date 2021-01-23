كتب سوسييداد في بيان "توصل ريال سوسييداد إلى اتفاق مع وولفرهامبتون واندررز من أجل إعارة ويليان جوزيه حتى 30 حزيران/يونيو 2021. يملك الفريق البريطاني خيار الشراء".

أما وولفرهامبتون، فأضاف "سيجلب خياراً هجومياً جديداً لنونو إسبيريتو سانتو (المدرب البرتغالي)".

وبحسب الصحف الاسبانية، يبلغ خيار الشراء بين 20 و25 مليون يورو.

وكان رحيل ويليان جوزيه مرتقبا منذ نحو سنة. ترك المجموعة في شتاء 2020 من أجل قبول عرض توتنهام الإنكليزي قبل أن يرفض سوسييداد أخيراً رحيله. وبعد فصل مماثل الصيف الماضي، انضم اخيرا إلى وولفرهامبتون المشارك في الدوري الانكليزي.