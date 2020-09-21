وقال باراتيتشي، إنه يجب عدم إدراج اسم سواريز حاليا في قائمة بطل إيطاليا موضحاً أن الوقت الذي يستغرقه حصول اللاعب على جوازِ سفرٍ إيطالي سيتجاوز الموعد النهائي لسوق الانتقالات، أو التاريخ الذي سيتم فيه تسليم قوائم دوري الأبطال. مؤكداً في الوقت ذاته أن النادي قام بتقييم ما إذا كان ذلك ممكنًا من حيث الوقت التعاقد مع سواريز، لكن تبين أنه من غير الممكن ضمه، وليس قريبًا أيضًا.

