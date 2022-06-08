وكان ساوول (27 عامًا) وصل إلى لندن في صيف العام الماضي بعد تتويج تشيلسي بطلاً لأوروبا، على سبيل الإعارة لموسم كامل مع خيار الشراء مع انتهاء الفترة.

لكن بعد خوضه "1119 دقيقة في 23 مباراة (في جميع المسابقات) مع تشيلسي"، وفق صحيفة ماركا الإسبانية، وعدم تأقلمه مع أسلوب المدرب الألماني توماس توخيل، سيعود أدراجه إلى العاصمة الإسبانية.

قال لاعب الوسط في منشور عبر حسابه على إنستغرام في رسالة إلى جماهير تشيلسي "أود أن أخبركم بما شعرت خلال هذه المغامرة. الأمور لم تبدأ بطريقة جيدة. بعد وقت طويل في بلادي، لم يكن الأمر سهلا. تحسنت الأمور شيئًا فشيئًا".

وتابع اللاعب الذي يلعب مع الفريق الأول في أتلتيكو منذ 2012 "نتعلّم ونتطور من كل شيء في الحياة وهذا ما آخذه من هذه المغامرة (...) فوق كل شيء، أريد أن أشكر زملائي، لهم الفضل الرئيسي في عدم سقوطي. ساعدوني للاستمرار في دعم الفريق والعيش بهدوء وإيجابية يوميًا".

سجّل هدفًا واحدًا مع تشيلسي وتوّج معه بلقب كأس العالم للأندية 2021 في النهائي على حساب بالميراس البرازيلي، وحل وصيفًا الموسم المنصرم في الكأسين المحلية والرابطة بخسارته أمام ليفربول.

لعب ساوول مع فريق الناشئين في ريال مدريد (2006-2008) ومن ثم إلى فرق الناشئين في أتلتيكو (2008-2010) قبل أن يرتقي إلى الفريق الرديف في الأخير ومن ثم إلى الأول في 2012.

خاض موسم 2013-2014 على سبيل الإعارة إلى رايو فايكانو.

توج مع أتلتيكو بألقاب الدوري (2021)، يوروبا ليغ وكأس السوبر الأوروبية (2018)، وكأس السوبر الإسبانية (2014).

