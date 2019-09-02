وبات المهاجم البالغ 26 عاماً خارج حسابات المدرب الجديد للإنتر أنطونيو كونتي، علماً بأنه واجه مشاكل في الموسم الماضي مع النادي ومدرّبه السابق لوتشيانو سباليتي، شملت سحب شارة القيادة منه وغيابه عن المباريات لأسابيع.

وهذا الموسم، خاض إيكاردي الحصص التدريبية لكن من دون المشاركة في التمارين الكاملة لاسيما تلك المتعلقة بالجوانب التكتيكية وخطط المباريات.

وبحسب ما أفادت شبكة "سكاي إيطاليا" وصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" ليل الجمعة، بعث محامو إيكاردي برسالة إلى إدارة إنتر تتضمن مطالبه.

ونقلت وكالة "أنسا" الإيطالية عن مصدر في النادي تأكيده تلقي الرسالة.

وعلى رغم الخلافات بين الطرفين، أكدت واندا نارا، زوجة إيكاردي ووكيلة أعماله، في تصريحات سابقة، أن المهاجم الدولي يرغب في البقاء مع النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ العام 2013 حين انضم إلى صفوفه قادماً من سمبدوريا الإيطالي.

وتشارَك إيكاردي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2017-2018 مع تشيرو إيموبيلي بـ 29 هدفاً، لكنه اكتفى بـ11 في الموسم الماضي بعدما أمضى 53 يوماً خارج التشكيلة بسبب الخلاف مع النادي، والذي شمل سحب شارة القيادة لصالح حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.