

وأكد النادي البافاري على موقعه الرسمي أنّ "سانيه (24 عاماً) وقع عقداً لمدة خمسة أعوام حتى حزيران/يونيو 2025، وسيبدأ التحضير للموسم المقبل في ميونيخ الأسبوع المقبل"، وكتب النادي الإنكليزي في حسابه على "تويتر": "لوروا سانيه انضم إلى بايرن ميونيخ، #شكراً لك لوروا".



وقال سانيه في تصريح للموقع الرسمي للنادي البافاري: "بايرن ميونيخ فريق رائع ذو أهداف كبيرة - وهذه الأهداف تروق لي أيضاً، أتطلع إلى التحدي الجديد وأتلهف إلى التدريب مع الفريق، أعرف هانزي فليك منذ المنتخب الوطني تحت 21 عاماً، كانت لدينا علاقة جيدة جداً هناك، أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع بايرن، ودوري أبطال أوروبا على رأس أولوياتنا".

ونجح بايرن ميونيخ في الظفر بخدمات سانيه بعدما فشل في ذلك الصيف الماضي.



ويُعد سانيه من أبرز الوجوه في كرة القدم العالمية، برغم غيابه طوال الموسم الحالي بسبب إصابة قوية.

وتعرض سانيه لإصابة في ركبته في أب/أغسطس الماضي، وخاض أول 11 دقيقة هذا الموسم قبل ثمانية أيام خلال المباراة ضد بيرنلي في الدوري الإنكليزي.



لكن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والرغبة الصريحة للاعب بعدم تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، ساهمتا في تسريع رحيله.



وقال الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينتس رومينيغه: "نحن سعداء جدا بالترحيب بلوروا سانيه في بايرن ميونيخ، إنّه لاعب متميز أثبت مؤهلاته خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في المنتخب الوطني".



وأضاف: "هدفنا هو جمع أفضل اللاعبين الألمان في بايرن ميونيخ والتعاقد مع لوروا تأكيد على هذا الهدف، أود أن أهنئ (عضو مجلس الإدارة المدير الرياضي) حسن صالح حميدزيتش على إتمام صفقة الانتقال بنجاح".