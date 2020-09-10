أكد نائب رئيس فريق إنتر ميلان الإيطالي واللاعب السابق للـ"نيرتزوري" الأرجنتيني خافيير زانيتي أن مواطنه لوتارو مارتينيز لن يغادر النادي وسط أنباء عن اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.

وأحرز المهاجم الأرجنتيني 21 هدفًا في جميع المسابقات وساهم في احتلال فريقه وصافة الدوري الإيطالي وبلوغ نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

واستبعد زانيتي، اللاعب السابق لفريق إنتر، خروج مارتينيز قبل موسم الحالي (2020 – 2021).

وفي تصريح لشبكة فوكس سبورتس، أكد زانيتي قائلاً: "لاوتارو لن يغادر إنتر. لا يهتم به برشلونة فقط ، لكن لاوتارو يعرف أنه في نادٍ رائع بالفعل".

وأضاف: "إنه يبدو سعيدًا بالحياة في إيطاليا، وهذا ليس بالأمر السهل. أعتقد أنه يسير على الطريق الصحيح، في الوقت الحالي، لن يغادر. إنه حاضرنا ومستقبلنا".

وأردف:"هناك لاعبون لديهم عقود تتضمن بنداً تسريحي فلا يمكنك أن تفعل شيئاً عندما يأتي نادٍ ويدفعها، لكن في حالة لوتارو، إنه بخير في إنتر ويمكنني أن أعرف متى يكون سعيدًا".

وارتبط اسم لوتارو مارتينيز كثيراً بفريق برشلونة بعد أن أفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" المختص في سوق انتقالات اللاعبين في شهر أيار/مايو، بأن الأرجنتيني رفض عرضاً لتمديد عقده الذي ينتهي مع انتر ميلان في عام 2023 ويحتوي على بند جزائي بقيمة 111 مليون يورو.

وعرض الفريق الإيطالي على المهاجم الأرجنتيني تحسين عقده من خلال الترفيع في عائداته المالية وزيادة قيمة البند الجزائي إلا أن لوتارو مارتينيز قال "لا".

ويبدو أن هذه الأخبار تؤكد عزم مهاجم إنتر ميلان على مجاورة مواطنه ليونيل ميسي، المعجب بأداء لوتارو، في نادي برشلونة.

وتحدثت مصادر ايطالية أخرى في شهر أذار/ مارس المنقضي، بأن مارتينز (22 عاماً) أعرب للصيني ستيفين زهانغ، رئيس انتر ميلان، بأنه مهتم بمشروع الفريق الإيطالي وأنه لن يرحل لفريق أوروبي آخر إلا إذا جاء عرض رسمي من فريق برشلونة.

وأشارت عدة مصادر بأن نادي برشلونة يعاني على المستوى الاقتصادي نظراً لارتفاع أجور لاعبيه والـتأثير السلبي لفيروس كورونا المستجد عليه، فهل سيكون الفريق الإسباني قادرًاً على توفير 111 مليون يورو من أجل كسب توقيع لوتارو مارتينز؟



