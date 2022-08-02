وذكر النادي اللندني أن عقد الإعارة يضم بنداً لانتقال اللاعب بصورة دائمة صيف العام المقبل، من دون الكشف عن القيمة المادية، في الوقت الذي أجمعت فيه وسائل إعلام أنها عشرون مليون يورو.

وفشل رودون في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق منذ انضمامه إليه، وخرج من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، حيث ظهر طوال الموسم الماضي في تسع مباريات في مختلف البطولات. ويأمل الدولي الويلزي البالغ من العمر أربعة وعشرين عاما الحصول على فرصة لعب كافية مع فريقه الجديد، للاستعداد بشكل مثالي لمشاركة ويلز التاريخية في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

