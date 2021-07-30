ريال مدريد يودع فاران من قبل beIN SPORTS July 30, 2021 22:05 0:31 دقيقة ودّع فريق ريال مدريد، المدافع الفرنسي رافائيل فاران، قبيل سفرهِ إلى إنكلترا للالتحاق بناديهِ الجديد مانشستر يونايتد. تقارير إخبارية رافاييل فاران ميركاتو مانشستر يونايتد ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة ريال مدريد يودع فاران 1:15 دقيقة الأندية المؤسسة لدوري السوبر ماضية في مشروعها 0:30 دقيقة عقد جديد يربط ألكسندر أرنولد بليفربول 0:36 دقيقة المغربي بنعطية يحط الرحال في الدوري التركي 43:55 دقيقة آخر أخبار الألعاب الأولمبية الصيفية اليوم الجمعة 0:58 دقيقة الكرة الطائرة الشاطئية: قطر تهزم الولايات المتحدة 0:32 دقيقة الكورية الجنوبية سان آن تتوج بذهبية القوس والسهم 0:48 دقيقة ألعاب قوى| الإثيوبي باريغا يحرز ذهبية 10 آلاف متر 0:41 دقيقة طائرة تونس تخرج خالية الوفاض بخسارة رابعة 0:38 دقيقة ذهبية فرق الرجال في المبارزة تذهب لليابان