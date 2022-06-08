وكان نادي العاصمة الإسبانية قام بتجديد عقد مودريتش (36 عاماً) لموسم واحد صيف عام 2021، لكن عروضه الرائعة الموسم الفائت ومساهمته الفعالة في إحراز فريقه الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا جعلتا النادي يقوم بتجديد العقد مجددا لسنة إضافية.

وكتب النادي الملكي في موقعه الرسمي "توصّل ريال مدريد ولوكا مودريتش إلى اتفاق لتمديد عقد اللاعب حتى 30 حزيران/يونيو 2023".

وكان ريال مدريد وفي إطار تعزيز صفوفه للموسم المقبل، أكد حصوله على خدمات المدافع الألماني أنتونيو روديغر في صفقة حرة بعد انتهاء عقد الأخير مع تشيلسي الإنكليزي، في حين من المرجّح أن يعلن رسميا عن قدوم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في الأيام المقبلة.

وخاض مودريتش الذي قاد منتخب بلاده إلى وصافة النسخة الأخيرة من مونديال روسيا 2018، 45 مباراة الموسم الفائت وسجل ثلاثة أهداف.

انضم مودريتش الفائز بالكرة الذهبية عام 2018، إلى الفريق الملكي عام 2012 قادما من توتنهام الإنكليزي مقابل 35 مليون يورو، وخاض في صفوف ريال 436 مباراة أي أقل بمباراتين فقط من نجم الفريق السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو.

