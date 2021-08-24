أعلن ريال مدريد تمديد عقد لاعبه الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي حتى عام 2027.

وبات الدولي الأوروغواياني (23 عاماً) من ركائز النادي الملكي مما دفع الأخير لتمديد عقده.

وانضمّ لاعب الوسط إلى الفريق الرديف للريال عام 2016 ثمّ تمّت إعارته إلى ديبورتيفو لاكورونيا لعام واحد قبل أن يعود من الإعارة ليرتقي إلى الفريق الأوّل حيث شارك معه للمرّة الأولى عام 2018.

وشارك فالفيردي مع الفريق الملكي في 104 مباريات وتوّج معه بثلاثة ألقاب.

ويأتي تمديد عقد فالفيردي تأكيداً على الثقة التي يوليها إياه المدرب القديم-الجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي العائد إلى النادي خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، لتدعيم وسط الملعب، خصوصاً أن زميليه الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس تجاوزا الـ30 عاماً.

