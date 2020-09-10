ريال مدريد يقدم تسهيلات من أجل رحيل بايل من قبل beIN SPORTS September 10, 2020 16:33 0:44 دقيقة أفادت تقارير أن ريال مدريد مستعد للمساهمة بنصف راتب لاعبه الويلزي غاريث بايل لتسهيل عملية انتقاله إلى فريق آخر. تقارير إخبارية ميركاتو ريال مدريد غاريث بايل -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة إمكانية تأجيل بداية موسم الـNBA الجديد 0:52 دقيقة الإشادة بالنظام الحالي لمواجهات الـ"NBA 2:05 دقيقة ليبرون جيمس "أيقونة" الـNBA 0:30 دقيقة رئيس نابولي مصاب بفيروس كورونا 0:44 دقيقة ريال مدريد يقدم تسهيلات من أجل رحيل بايل 0:45 دقيقة لا اتفاق بين دافيد ألابا وبايرن ميونيخ 1:05 دقيقة برشلونة لم يقدم عرضاً للتعاقد مع ديباي 0:35 دقيقة تأجيل نصف نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكاف 0:59 دقيقة فليك ربان بايرن ميونيخ المميز 7:58 دقيقة باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على لنس