ريال مدريد يعلن عن إعارة جيسوس إلى بوروسيا دورتموند من قبل beIN SPORTS August 19, 2020 15:11 0:29 دقيقة أعلن ريال مدريد عن إعارة لاعبه البرازيلي اليافع رينيير جيسوس لبوروسيا دورتموند الألماني لموسمين. Welcome to Dortmund, @ReinierJesus_19! 🇧🇷🤙 pic.twitter.com/1EvlKqx0gG — Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 19, 2020 تقارير إخبارية ميركاتو ريال مدريد بروسيا دورتموند -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة مباراة بايرن ميونيخ (0) وليون (0) – التغطية الخاصة 9:56 دقيقة كومان: برشلونة بيتي وسأتحدث مع ميسي 2:53 دقيقة احتفالات لاعبي باريس سان جيرمان بعد التأهل للنهائي 0:39 دقيقة لاعبو سان جيرمان "يغردون" تعبيراً عن فرحتهم 0:19 دقيقة بلانيس يتولى منصب المدير الرياضي في برشلونة 0:29 دقيقة ريال مدريد يعلن عن إعارة جيسوس إلى دورتموند 2:03 دقيقة الجماهير الباريسية تحتفل بالوصول إلى نهائي الأبطال 2:07 دقيقة بايرن ميونيخ لخوض نهائي جديد في دوري الأبطال 0:48 دقيقة لودفيخس مدرباً مؤقتاً للمنتخب الهولندي 2:39 دقيقة هل سيكون ليون "الحصان الأسود" في دوري الأبطال؟