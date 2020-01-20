وقال ريال مدريد في بيان: "توصل ناديا ريال مدريد وفلامنغو إلى اتفاق بشأن انتقال رينييه الذي سيرتبط بالنادي حتى حزيران/يونيو 2026".

وأضاف: "سينضم اللاعب إلى الفريق الرديف في النادي ريال مدريد كاستيا في نهاية مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو الصيف القادم في صفوف منتخب بلاده تحت 23 عاماً".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية بأنّ عقد رينييه يتضمن بنداً جزائياً بقيمة 30 مليون يورو على أن ترتفع القيمة إلى 70 مليون في كانون الثاني/يناير 2021".

وكانت أندية عدة أعلنت رغبتها في الحصول على خدمات رينييه الذي سجل 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم أبرزها برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد، وقطب العاصمة الاسبانية الاخر أتلتيكو مدريد بالاضافة إلى مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وسينضم رينييه بالتالي إلى أربعة مواطنين له في ريال مدريد وهم مارسيلو، فينيسيوس، ميليتاو ورودريغو.

وساهم رينييه رغم صغر سنه بإحراز الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس العام الماضي.