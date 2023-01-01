ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب كوري جنوبي من قبل beIN SPORTS January 1, 2023 20:31 0:37 دقيقة يخطط نادي ريال مدريد للتعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي أحد اللاعبين البارزين خلال الموسم الحالي في نادي نابولي الإيطالي. تقارير إخبارية ميركاتو ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:33 دقيقة غولوفين يقود موناكو للفوز على بريست 3:56 دقيقة آخر مستجدّات تشييع جثمان الأسطورة بيليه 0:37 دقيقة أبولون ليماسول يتعاقد مع المصري عمر وردة 0:37 دقيقة ريال مدريد يخطط للتعاقد مع لاعب كوري جنوبي 0:33 دقيقة نيوكاسل ينهي إعارة حارس المرمى دوبرافكا 1:04 دقيقة تأجيل عدد من مباريات دوري نجوم قطر 1:09 دقيقة كيف تناول عشاق النصر خبر التعاقد مع رونالدو؟ 0:45 دقيقة تقارير: مانشستر يونايتد يقترب من ضم مهاجم النصر 2:52 دقيقة أبو جيبين رئيساً للمريخ السوداني 2:39 دقيقة آخر معسكر تدريبي للمنتخب الموريتاني قبل الـ"شان"