روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 13:22 0:43 دقيقة أفادت تقارير إعلامية أن إدارة روما الإيطالي رفضت عرضاً من نادي توتنهام لضم الدولي الإيطالي نيكولو زانيولو. تقارير إخبارية ميركاتو نيكولو زانيولو -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة موتيل تعبر عن خيبة أملها 1:05 دقيقة بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً 0:43 دقيقة روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو 0:30 دقيقة اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي 0:59 دقيقة موتسيبي يتحدّث عن صلاح وماني وميندي 1:14 دقيقة ماني متحدثاً عن صلاح: "لا خلافات شخصية بيننا" 0:48 دقيقة ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن 5:22 دقيقة ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي 4:08 دقيقة ماني يحتفل بطريقة خاصة ويطلق تصريحات عاطفية