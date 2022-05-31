

وجاء إعلان الخبر عبر صفحة سايس على إنستغرام حيث قال إن اللحظة التي كان يخشاها قد حانت وهي الرحيل عن وولفرهامبتون.

وشكر الدولي المغربي النادي والجماهير مؤكدا أنه لن ينسى السنوات التي قضاها مع الفريق وأنه كان فخورا بارتداء القميص الأصفر والأسود.

