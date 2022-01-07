ووقع اللاعب السابق لفريق توتنهام على عقد يمتد لموسمين ونصف مع فريق نيوكاسل.
وعبّر تريبيير عن سعادته بانضمامه إلى نيوكاسل قائلاً: " أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نيوكاسل. يعلم الجميع أن المشجعين متحمسون جداً لذلك سأبذل قصارى جهدي من أجلهم".
ووقع اللاعب السابق لفريق توتنهام على عقد يمتد لموسمين ونصف مع فريق نيوكاسل.
وعبّر تريبيير عن سعادته بانضمامه إلى نيوكاسل قائلاً: " أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى نيوكاسل. يعلم الجميع أن المشجعين متحمسون جداً لذلك سأبذل قصارى جهدي من أجلهم".
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