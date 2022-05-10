Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.



The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player. — Manchester City (@ManCity) May 10, 2022

وذكر النادي الإنكليزي في بيان له: "يمكن لمانشستر سيتي أن يؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند لنقل المهاجم إيرلينج هالاند إلى النادي في 1 يوليو 2022".

وتنهي صفقة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً حدا للبحث الطويل لمانشستر سيتي قلب هجوم متخصص ليحل مكان الهداف التاريخي للنادي الدولي الأرجنتيني السابق سيرخيو أغويرو الذي رحل العام الماضي إلى صفوف برشلونة الإسباني قبل أن يعتزل اللعب نهائياً بسبب مشكلة في القلب.

وبرز هالاند الذي لعب والده ألف-إينغه مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادماً من سالزبورغ النمساوي في كانون الثاني/يناير 2020، حيث سجل 85 هدفًا في 88 مباراة مع الفريق الألماني.

