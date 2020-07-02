وقال النادي الإيطالي عبر موقعه الالكتروني "أشرف حكيمي بات رسمياً لاعباً في إنتر. انضم المغربي المولود عام 1998 ، إلى النيراتزوري بشكل دائم من ريال مدريد ووقع عقداً يستمر حتى 30 يونيو 2025".

وكان حكيمي وصل الثلاثاء إلى ميلانو من أجل إنهاء تفاصيل التعاقد مع إنتر في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بنحو 40 مليون يورو.

ولعب حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً في بوروسيا دورتموند الألماني للموسم الثاني توالياً 2018- 2019 و 2019- 2020، معاراً من ريال مدريد الإسباني.

إنتر يعلن تعاقده مع الدولي المغربي أشرف حكيمي حتى صيف 2025 pic.twitter.com/9p51B9M3ZH — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 2, 2020

ولعب حكيمي بقميص دورتموند على مدار موسمين في جميع المسابقات 73 مباراة سجل فيها 12 هدفاً وصنع 17. أما دولياً ففي جعبة حكيمي 28 مباراة سجل فيها هدفين.