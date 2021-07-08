راموس يختار باريس لمواصلة مسيرته المميزة من قبل beIN SPORTS July 8, 2021 13:24 1:36 دقيقة اختار النجم الإسباني المخضرم سيرخيو راموس العاصمة الفرنسية باريس لمواصلة مسيرته المميزة في الملاعب بعد أن أمضى 16 عاماً في العاصمة الإسبانية مدريد. تقارير إخبارية سيرخيو راموس باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة راموس يختار باريس لمواصلة مسيرته المميزة 2:05 دقيقة باريس سان جيرمان يتعاقد مع النجم الإسباني راموس 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 1:55 دقيقة ساوثغيت: "نريد إسعاد الجمهور الإنكليزي" 2:03 دقيقة كاين: أنجزنا المهمة ولدينا فرصة ثمينة للفوز باللقب 1:57 دقيقة شمايكل: "الحكم أخطأ في منح ركلة الجزاء لإنكلترا" 5:06 دقيقة إنكلترا تُقصي الدنمارك في طريقها لنهائي يورو 2020 0:49 دقيقة ناغلسمان ينتظر بشغف انطلاق الموسم 0:26 دقيقة البلجيكي فان أيرت بطل المرحلة 11 في طواف فرنسا 3:04 دقيقة ويمبلدون: انتهاء مشوار فيدرر عند ربع النهائي