راموس يختار باريس سان جيرمان لمواصلة مسيرته المميّزة من قبل beIN SPORTS July 8, 2021 20:33 1:49 دقيقة بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد حصد فيها العديد من الألقاب اختار سيرخيو راموس الرحيل إلى عاصمة الأنوار لخوض تجربة جديدة مع باريس سان جيرمان. تقارير إخبارية سيرخيو راموس ميركاتو باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 1:49 دقيقة راموس يختار سان جيرمان لمواصلة مسيرته المميّزة 0:50 دقيقة الألماني بوليت يحرز المرحلة الثانية عشرة 0:29 دقيقة بليشكوفا تضرب موعداً مع بارتي في نهائي "ويمبلدون" 1:00 دقيقة كان: "طموح بايرن هو اللعب دائما من أجل الألقاب" 2:47 دقيقة تعاقد سان جيرمان مع راموس مصدر سعادة في فرنسا 0:34 دقيقة ريال مدريد يمدد عقد ناتشو 0:40 دقيقة ديشان سيستمر مدرباً لفرنسا في مونديال قطر 2022 0:33 دقيقة بارتي تقصي كيربر وتبلغ نهائي ويمبلدون للمرة الأولى 0:53 دقيقة أولمبياد طوكيو سيقام دون جماهير 0:32 دقيقة الاتحاد الروسي لكرة القدم يقيل المدرب تشيرتشيسوف