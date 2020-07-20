وأفاد وصيف بطل البوندسليغا في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 17 عاما وقّع "عقدا طويل الأمد"، ومن المقرر أن يلتحق بفريقه الجديد اعتبارا من 30 تموز/يوليو الحالي.

ولم يكشف أي من الناديين تفاصيل بشأن العقد، لكن التقارير الصحافية ترجح Hن تكون قيمة الصفقة نحو 22 مليون يورو (25 مليون دولار).

ونقل بيان النادي الإنكليزي عن بلينغهام قوله "لا أستطيع أن أشكر برمنغهام سيتي بما فيه الكفاية على ما فعلوه من أجلي، ليس فقط في العام الماضي، ولكن منذ سن السابعة".

وأضاف "أنا متحمس بشكل لا يصدق للانضمام إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا. الاتجاه الذي يسير عليه ومساعدته في تحسين اللاعبين الشبان جعلا القرار سهلا بالنسبة لي ولعائلتي".

أما المدير الرياضي للنادي الألماني ميكايل تسورك فرأى Hن "لدى جود Yمكانات هائلة، ونريد Hن نساعده على التطور في الأعوام المقبلة"

وتابع "هو لاعب ذو قدرة عالية مذهلة مع الكرة وبعيدا منها، ويعرف أيضا بقدرته الذهنية العالية (...) نرى فيه تحسينا فوريا لفريقنا الأول، لكننا سنمنحه أيضا الوقت للتأقلم مع هذا المستوى الأعلى" في البوندسليغا">

ونشر دورتموند عبر حسابه على "تويتر" شريط فيديو ترحيبيا باللاعب.

ويلعب بلينغهام في خط الوسط، وسجل مع فريقه السابق أربعة أهداف في 40 مباراة، كما مرر كرتين حاسمتين.

وأصبح بلينغهام في آب/أغسطس الماضي، أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع برمنغهام، عن عمر 16 عاما و38 يوما.





