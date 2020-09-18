

صحيفة "توتو سبورت" أكدت توصّل يوفنتوس لاتفاق مع نادي روما بخصوص صفقة دجيكو مقابل تسعة عشر مليون دولار.

الصحيفة الإيطالية أضافت أن دجيكو سيصل الأحد إلى تورينو قبل أن يخضع الاثنين للكشف الطبي على أن يخوض أول حصة تدريبية مع السيدة العجوز يوم الثلاثاء.

