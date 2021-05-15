دافيد لويز يتفق مع أرسنال على عدم تمديد عقده من قبل beIN SPORTS May 15, 2021 15:30 0:34 دقيقة توصل المدافع دافيد لويز لاتفاق مع أرسنال لإنهاء مشواره مع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي. تقارير إخبارية دافيد لويز ميركاتو الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال -آخر الفيديوهات 2:56 دقيقة شباب بلوزداد والترجي الرياضي - التغطية الخاصة 3:20 دقيقة مباراة الأهلي وماميلودي صنداونز – التغطية الخاصة 0:39 دقيقة هل سيكون هناك مهلة جديدة لدفع أجور اللاعبين؟ 0:34 دقيقة دافيد لويز يتفق مع أرسنال على عدم تمديد عقده 0:39 دقيقة العطية يحافظ على صدارة الترتيب العام لرالي الأندلس 0:43 دقيقة دجوكوفيتش يقلب تأخره أمام تسيتسيباس 0:35 دقيقة التقارير تؤكد اتفاق أغويرو مع برشلونة 2:27 دقيقة يوفنتوس مطالب بالعلامة الكاملة من بوابة إنتر 0:58 دقيقة سقوط خطير للماتادور نادال 3:02 دقيقة نهائي مشوّق بين تشيلسي وليستر سيتي