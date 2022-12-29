خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول December 29, 2022 13:14 1:13 دقيقة في أول تصريح له بعد انضمامه إلى ليفربول، أبدى كودي خاكبو حماسه الشديد بالانضمام إلى صفوف الريدز، مضيفاً أنّه سيحاول التحسن قدر الإمكان ومساعدةَ الفريق على تحقيق الألقاب. مقابلات ليفربول كودي خاكبو -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة أنشيلوتي: " لن تنتهي مسيرتي مع الريال بقرار مني" 0:43 دقيقة قرار يشجع على الحضور الجماهيري في "خليجي 25" 2:35 دقيقة البشت الذي ارتداه ميسي يثير التساؤلات في الأرجنتين 0:53 دقيقة مبابي يعترف بعدم تخطيه خسارة نهائي قطر 2022™ 1:13 دقيقة خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول 1:13 دقيقة غوارديولا يرى أنّ هالاند لم يصل إلى أفضل مستوياته 0:57 دقيقة أتلتيكو مدريد يأمل تجاوز غياباته أمام إلتشي 2:40 دقيقة ريال بيتيس يستقبل بيلباو في مواجهة محفوفة بالمخاطر 4:19 دقيقة مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد 4:26 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ