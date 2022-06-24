جماهير مرسيليا تتطلّع لتدعيم الفريق قبل خوض منافسات دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS June 24, 2022 09:37 3:20 دقيقة في مرسيليا تتطلّع الجماهير إلى تحرّك كبير من إدارة النادي في سوق الانتقالات بهدف تعزيز صفوف الفريق بلاعبين مميّزين خصوصاً وأن نادي الجنوب الفرنسي سيشارك في دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية مرسيليا ميركاتو الدوري الفرنسي -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة هونيس يثير جدلاً كبيرًا في الشارع الرياضي الألماني 0:42 دقيقة هالر على أعتاب الانضمام إلى بوروسيا دورتموند 0:52 دقيقة فيرتز يمدّد عقده مع باير ليفركوزن حتّى 2027 2:51 دقيقة وهران على أهبة الاستعداد لاستضافة "ألعاب المتوسّط" 3:20 دقيقة جماهير مرسيليا تتطلّع لتدعيم الفريق بتعاقدات نوعية 0:35 دقيقة لجنة الانضباط تقرّ جملة من العقوبات ضد سانت إيتيان 0:30 دقيقة الهلال يحقق فوزاً هاماً على الفتح 0:41 دقيقة تسيتسيباس إلى المربع الذهبي في بطولة مايوركا 0:41 دقيقة الأسترالية أوكالاغان تتوج بذهبية سباق 100 م حرة 0:32 دقيقة رفع عدد اللاعبين إلى 26 في كل تشكيلة بمونديال قطر