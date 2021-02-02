جائحة كورونا تلقي بظلالها على الميركاتو الشتوي في أوروبا من قبل beIN SPORTS February 2, 2021 20:16 1:45 دقيقة لم تشهد سوق الانتقالات الشتوية صفقات كبرى إذ اعتمد معظم الأندية على نظام الإعارة لسد مراكز النقص في تأثير واضح لجائحة كورونا على سياسات التعاقدات في أكبر الأندية الأوروبية. تقارير إخبارية ميركاتو كورونا -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة جائحة كورونا تلقي بظلالها على "الميركاتو الشتوي" 0:27 دقيقة توديبو من برشلونة إلى نيس على سبيل الإعارة 0:25 دقيقة وست بروميتش يضمّ نايلز من أرسنال على سبيل الإعارة 1:01 دقيقة بارتي إلى ثالث أدوار "يارا فالي كلاسيك" 0:30 دقيقة ساوثهامبتون يستعير مينامينو من ليفربول 4:19 دقيقة لا فائز في مزايدة حقوق بث الدوري الفرنسي 0:28 دقيقة لاس بالماس يعلن التعاقد مع خيسي 1:25 دقيقة مرسيليا يعلق نشاط مدربه فياش-بواش 3:51 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 0:37 دقيقة كلوب يستبعد عودة فان دايك للملاعب هذا الموسم