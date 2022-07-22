تين هاخ يطلب من إدارة مانشستر يونايتد الاحتفاظ بمارسيال من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 15:12 0:49 دقيقة كشفت تقاريرُ إعلامية أن إيريك تين هاخ، مدربُ مانشستر يونايتد، قررَ الاحتفاظ َبالمهاجم أنتوني مارسيال. تقارير إخبارية ميركاتو إيريك تين هاخ -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة قمة منتظرة بين لبنان والأردن في نصف نهائي كأس آسيا 0:39 دقيقة لابورت يفوز بالمرحلة وفينغيغارد يحافظ على الصدارة 2:01 دقيقة نجوم باريس سان جيرمان يشاركون في حصة للجودو 0:47 دقيقة باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة أوراوا رد دايموندز 0:43 دقيقة الأرجنتيني تاغليافيكو على أعتاب الانضمام إلى ليون 0:57 دقيقة يوفنتوس يتفاوض مع رامسي لفسخ عقده بالتراضي 1:27 دقيقة تين هاخ لديه مخاوف بسبب غياب كريستيانو رونالدو 0:49 دقيقة تين هاخ يريد بقاء مارسيال مع الـ"يونايتد" 0:53 دقيقة بوماس المكسيكي يتعاقد مع داني ألفيس 0:31 دقيقة تشافي يلتحق ببعثة برشلونة في الولايات المتحدة