وجاء في البيان الذي نشره توتنهام عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "يسعدنا الإعلان أن سون هيونغ مين وقّع على عقد يمتد لأربع سنوات، أي حتى 2025".



✍️ We are delighted to announce that Heung-Min Son has signed a new four-year contract with the Club, which will run until 2025. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 23, 2021

ويعد سون أحد أبرز صفقات توتنهام في السنوات الأخيرة، خاصة وأنّه فرض نفسه في تشكيلات معظم المدربين الذي تولوا توتنهام منذ 2015.

ويلعب سون كمهاجم ثاني أو جناح هجومي وحتى صانع العاب، وتساعده سرعته الكبيرة ومهاراته العالية في التواجد ضمن قائمة أبرز لاعبي الدوري الممتاز مع نهاية كل موسم.

وسجّل سون 17 هدفاً في الموسم المنصرم في الدوري الممتاز مع توتنهام.