روميرو وبعد أن حمل قميص توتنهام الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النادي الإيطالي، مع أحقية الشراء سيواصل الدفاع عن ألوان الفريق اللندني بعد أن وقع عقد انتقاله رسميا حتى عام 2027.

من جهة أخرى أعار توتنهام ظهيره الأيسر الإسباني سيرخيو ريغيلون إلى أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب سبيرز عبر موقعه الرسمي "انضم سيرخيو ريغيلون إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لموسم 2022-2023".

ووصل الظهير الأيسر (25 عامًا) الى النادي الندني من ريال مدريد في صيف 2020 وخاض 67 مباراة مع الفريق في آخر موسمين في جميع المسابقات، بينها 25 في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن مع وصول الكرواتي إيفان بيريشيتش هذا الصيف تراجعت ترابيته في مركز الظهير-الجناح المتقدم.

