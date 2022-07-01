وبحسب تقارير إنكليزية فإن صفقة انتقال الدولي البرازيلي وصلت قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني، وبات ريتشارلسون رابع تعاقدات توتنهام هذا الصيف.

ونشر توتنهام تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها "يسرّنا أن نعلن عن توقيع ريشارليسون من إيفرتون، في انتظار الحصول على تصريح عمل".

ولعب ريتشارلسون البالغ من العمر 25 عاماً 173 مباراة في الدوري الإنكليزي وسجّل 48 هدفاً مع ناديي واتفورد وإيفرتون منذ قدومه من نادي فلومينينزي في آب/أغسطس 2017.

