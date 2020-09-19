وجاء في تغريدة نشرها توتنهام في حسابه الرسمي على تويتر عبر الإنترنت اليوم السبت: "يسعدنا الإعلان عن التوقيع مع سيرجيو ريغيلون من ريال مدريد".

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020

وبعد دقائق فقط نشر توتنهام تغريدة أخرى تضمنت مقطع فيديو لنجمه السابق غاريث بايل: "بايل عاد، أهلاً بك في المنزل".

وغرّد توتنهام: "سعداء بالإعلان عن عودة غاريث بايل إلى النادي على سبيل الإعارة من ريال مدريد".

وفي أول تصريح للظهير ريغيلون الذي كان معاراً لإشبيلية في الموسم الفائت وحقق معه لقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ): "توتنهام لديه لاعبين من الطراز العالمي، ومدرب عالمي، لا أستطيع الانتظار لبدء العمل معه".

وغرّد بايل: "إلى جميع مشجعي توتنهام، بعد سبع سنوات، لقد عدت".

وسيرتدي بايل الذي خرج من مخططات الفرنسي زيدان منذ الصيف الفائت القميص رقم تسعة مع الفريق الإنكليزي.

وذكرت عدة تقارير صحافية أمس الجمعة أنّ بايل لن يستطيع اللعب مع توتنهام مباشرةً بسبب حاجته لعدة أسابيع كي يتعافى من إصابة سابقة.

ووقع ريغيلون على عقدٍ يمتد حتى 2025 مقابل قرابة 35 مليون يورو.



وكان ريغيلون الثالث في الترتيب في مركزه في ريال مدريد بعد البرازيلي مارسيلو والفرنسي مندي.