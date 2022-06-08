توتنهام يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع بايل من قبل beIN SPORTS June 8, 2022 15:42 0:54 دقيقة صرف نادي توتنهام النظر عن فكرة التعاقد مع غاريث بايل، في الوقت الذي تأكد فيه استمرار اللاعب في الملاعب حتى نهاية العام الحالي على الأقل. تقارير إخبارية ميركاتو غاريث بايل -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة ليون يمدد عقد حارسه لوبيز 0:54 دقيقة توتنهام يصرف النظر عن فكرة التعاقد مع بايل 0:56 دقيقة تعرف على آخر تطورات مسألة ليفاندوفسكي 0:45 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين يوفنتوس ودي ماريا 0:54 دقيقة محامي: أدلة جديدة حول قضية اللاعب كاستييو 0:43 دقيقة توتنهام يضمّ حارس المرمى المخضرم فورستر إلى صفوفه 0:35 دقيقة سيرخيو ليون باقٍ مع بلد الوليد حتى عام 2024 0:32 دقيقة ريال مدريد يمدّد عقد الكرواتي مودريتش حتى 2023 13:45 دقيقة جلال القادري في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:12 دقيقة المنتخب السوداني من أجل التعويض أمام الكونغو