وذكر النادي اللندني أن اللاعب الشاب سيعود إلى صفوف أودينيزي ليكمل معه الموسم الحالي على سبيل الإعارة، على أن ينضم إلى توتنهام بصورة كاملة اعتبارا من صيف العام المقبل، بعقد يستمر حتى منتصف عام 2027، في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها المادي، فيما أكدت أجهزة إعلام أنها تمت مقابل نحو خمسة عشر مليون جنيه استرليني.

