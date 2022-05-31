تقارير - يوفنتوس يقترب من ضم بوغبا ودي ماريا من قبل beIN SPORTS May 31, 2022 15:37 0:55 دقيقة ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس بات قريباً من التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا قادماً من مانشستر يونايتد، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعد رحيله عن باريس سان جيرمان. تقارير إخبارية ميركاتو آنخيل دي ماريا يوفنتوس بول بوغبا -آخر الفيديوهات 3:26 دقيقة بلماضي يتحدّث عن قائمة الجزائر لتصفيات "كان 2023" 2:47 دقيقة المغربي ياسين بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني 3:34 دقيقة موسم رائع للمحترفين العرب في كرة القدم الإنكليزية 0:29 دقيقة رومان سايس يعلن رحيله عن صفوف وولفرهامبتون 0:19 دقيقة غوف تبلغ نصف نهائي رولان غاروس 0:44 دقيقة توتنهام يعلن تعاقده مع بيريشيتش 0:46 دقيقة الإيطالية تريفيسان إلى نصف نهائي رولان غاروس 1:02 دقيقة رابطة البرميرليغ تحذّر الجماهير من اجتياح الملاعب 0:57 دقيقة سكالوني: "إيطاليا خصم كبير" 0:52 دقيقة دي بروين ينتقد بطولة دوري الأمم الأوروبية