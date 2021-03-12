تقارير: وكيل أعمال كريستيانو تواصل مع ريال مدريد من قبل beIN SPORTS March 12, 2021 16:56 0:45 دقيقة أفادت تقارير صحفيّة أنّ جورج مينديش، وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، قد تحدّث مع ريال مدريد عن إمكانيّة عودة النّجم البرتغالي للنادي الملكي من جديد. تقارير إخبارية ميركاتو كريستيانو رونالدو ريال مدريد يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تقارير: وكيل أعمال كريستيانو تواصل مع ريال مدريد 0:30 دقيقة موتسيبي يدعو "الأفارقة" للوحدة والتضامن 0:32 دقيقة تريزيغيه يسعى لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية 1:45 دقيقة ما هي مقاييس اختيار البلدان المستضيفة للتصفيات؟ 0:48 دقيقة الجنوب إفريقي موتسيبي رئيساً جديداً للـ"كاف" 0:41 دقيقة مقابلة خاصة مع الفرنسي فيرلان ميندي 0:53 دقيقة الإعلان عن أسماء الدول المستضيفة لمجموعات التصفيات 3:44 دقيقة روما يزعزع أركان شاختار بثلاثية 4:00 دقيقة هاري كاين يقود توتنهام للفوز على دينامو زغرب 3:36 دقيقة النني يساهم في فوز أرسنال على أولمبياكوس