وأوضحت صحيفتا "ريكورد" و"أ بولا" أن الناديين توصلا السبت إلى اتفاق في لشبونة حيث أكد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب استعداده لدفع 75 مليون يورو تضاف إليها 25 مليون اعتمادًا على بعض الأهداف الرياضية.

من جهتها، تطرقت منافستهما صحيفة "أو جوغو" والتلفزيون الحكومي "آر تي بي" إلى صفقة بقيمة 80 مليون يورو مع 20 مليون يورو مكافآت.

وكان نونيس الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 24 حزيران/يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.

