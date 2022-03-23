تقارير: نجم ميلان يوقع على عقد انتقاله إلى برشلونة من قبل beIN SPORTS March 23, 2022 19:22 0:31 دقيقة أكدت تقاريرُ إعلامية أن لاعبَ الوسط، الإيفواري فرانك كيسييه، قد وقع عقد انضمامِه لبرشلونة اعتباراً من الموسم المقبل. تقارير إخبارية ميركاتو برشلونة ميلان -آخر الفيديوهات 4:28 دقيقة أبطال أوروبا للسيدات: فوز مثير ليوفنتوس على ليون 0:31 دقيقة تقارير: نجم ميلان يوقع على عقد انتقاله إلى برشلونة 0:41 دقيقة أسماء الدول المهتمة باستضافة يورو 2028 و2032 0:32 دقيقة إنتر يمدد عقد بروزوفيتش 3:32 دقيقة نجاح جديد لمستشفى سبيتار 3:25 دقيقة روني وفييرا ينضمّان إلى قاعة مشاهير "البريميرليغ" 0:46 دقيقة روسيا تعتزم استضافة يورو 2028 أو 2032 1:34 دقيقة سواريز يتحدث عن مواجهة أوروغواي وبيرو 0:46 دقيقة المنتخب الكوري الجنوبي يستعد لمواجهة إيران 1:04 دقيقة مصادر إعلامية تكشف تفاصيل اجتماع يونايتد وتين هاغ