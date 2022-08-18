كشفت تقارير صحفية ألمانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب فى خوض تجربة في الدوري الألماني بالانضمام لصفوف بوروسيا دورتموند.

وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن رونالدو منفتح على خيار الانضمام لصفوف دورتموند خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل ضمان المشاركة فى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتواترت الكثير من التقارير في ألمانيا بأن وكيل اللاعب خورخي مينديش عرض اللاعب على صفوف الفريق الأسود والأصفر رغم تأكيدات مالك النادي بأنه ليس مهتما بالتعاقد مع النجم البرتغالي.

وتحوم الشكوك حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد الذي يعيش أزمة نتائج في بداية الموسم الجاري.