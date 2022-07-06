اللاعب البالغ 27 عاماً، والذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي صيف العام المقبل، أبدت أندية ٌعديدة كبرى رغبتها بضمّه قبل أن يختار النادي اللّندني تشيلسي بحسب المصادر ذاته.



وفي حال إتمام الصّفقة مع سترلينغ، فالتوقيع سيكون الأوّل الرئيسي لنادي تشيلسي منذ الاستحواذ عليه من قبل الملاك الجدد هذا الصيف.