تقارير: زينتشينكو بصدد الانتقال إلى أرسنال من قبل beIN SPORTS July 16, 2022 21:13 0:45 دقيقة أشارت تقارير صحافية إلى اكتمال اتفاق بين أرسنال ومانشستر سيتي يقضي بانتقال الدولي الأوكراني أوليكسندر زينتشينكو إلى صفوف الفريق اللندني. تقارير إخبارية ميركاتو أرسنال أولكسندر زينتشينكو -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تقارير: زينتشينكو بصدد الانتقال إلى أرسنال 1:44 دقيقة بايرن ميونيخ يقدم جميع لاعبيه 3:07 دقيقة سيرة ذاتية مميزة للبولندي ليفاندوفسكي 0:21 دقيقة مروى بوزياني تتأهل إلى نهائي سباق 3000 متر 0:36 دقيقة جمهورية الدومينيكان تحصد ذهبية التتابع المختلط 0:27 دقيقة طواف فرنسا: ماتيوز الأسرع بعد 5 أعوام 0:37 دقيقة مراسلنا يؤكد انتقال مارتينيز إلى مانشستر يونايتد 0:34 دقيقة اتفاق بايرن وبرشلونة بشأن انتقال ليفاندوفسكي 1:00 دقيقة البقالي إلى نهائي سباق ثلاثة آلاف متر موانع 1:02 دقيقة نهائي إسباني أرجنتيني في بطولة باريس بريميير بادل