تقارير: توخيل يجري محادثات مع ستيرلينغ من قبل beIN SPORTS June 26, 2022 10:02 0:45 دقيقة أكدت تقارير صحافية أن توماس توخيل، مدرب تشيلسي، يجري اتصالات مع رحيم ستيرلينغ قبل تقديم عرض بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدماته. تقارير إخبارية رحيم ستيرلينغ ميركاتو -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة غاريث بايل يتعاقد مع لوس أنجليس 1:26 دقيقة دجوكوفيتش: "أنا محظوظ" 1:14 دقيقة أنس جابر: "هناك ضغط إيجابي" 0:47 دقيقة تقارير: تعثر المفاوضات بين ريال مدريد وأسينسيو 0:45 دقيقة تقارير: توخيل يجري محادثات مع ستيرلينغ 2:10 دقيقة تقارير: زياش في مفاوضات مع ميلان 1:38 دقيقة درواز يرحب بالجميع 0:48 دقيقة افتتاح رائع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1:26 دقيقة نادال يؤكد "لم أعد أشعر بالألم في قدمي" 3:10 دقيقة السويدية سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر