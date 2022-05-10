وكشفت التقارير عن اجتماع عقده "حسن صالح حاميد جيتش" المدير الرياضي لبايرن ميونيخ مع وكيل أعمال المهاجم السنغالي، لإقناعه بالانضمام إلى بطل الدوري الألماني. وذكرت مصادر مقربة من اللاعب أنه يفكر فعلياً في مغادرة ليفربول بسبب عدم شعوره بالسعادة في الوقت الحالي، خاصة أن النادي لم يبدأ معه مفاوضات جدية حول تمديد عقده الذي ينتهي صيف العام المقبل، إضافة إلى خشيته على مكانه الأساسي في الفريق، بعد التعاقد مع الكولومبي لويس دياز من بورتو خلال الميركاتو الشتوي.

