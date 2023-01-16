تقارير تؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بحارس بوروسيا دورتموند January 16, 2023 20:18 0:41 دقيقة كشفت تقارير صحفية اهتمام نادي بايرن ميونخ بضم حارس مرمى بوروسيا دورتموند، السويسري غريغور كوبيل، ليكون بديلاً على المدى البعيد للألماني مانويل نوير. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة تقارير تؤكد اهتمام بايرن ميونيخ بحارس دورتموند 3:09 دقيقة مدينة مار ديل بلاتا تفخر بإيميليانو مارتينيز 1:10 دقيقة تعادل مالي وأنغولا وفوز الكاميرون 3:19 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:13 دقيقة أبرز أصداء فوز برشلونة بلقب السوبر الإسباني 3:10 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 0:26 دقيقة العراق يتغلب على منتخب قطر ويتأهل لنهائي خليجي 25 5:42 دقيقة ميدفيديف يعبر بسهولة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 0:41 دقيقة ألياسيم يتخطى عقبة الدور الأول بفوز صعب 0:33 دقيقة فاينورد يواصل صدارته للدوري الهولندي