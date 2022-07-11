التقارير أشات إلى أن عرض النادي الكاتالوني المقدم إلى ليدز قد بلغ اثنين وسبعين مليون يورو متضمنة كافة التفاصيل.

يأتي ذلك في وقت يضغط فيه اللاعب على ناديه الإنكليزي بغرض إكمال الصفقة، وكان ليدز قد استبعد اللاعب من رحلة الفريق الإعدادية إلى أستراليا.